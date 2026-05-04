Трамп прогнозирует сильное снижение цен на нефть сразу после войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз предположил, что цены на нефть сильно снизятся сразу по завершении американо-израильской войны с Ираном.
«Заблуждались все. Они думали, что энергоносители будут по $300. $300 за баррель [нефти]. А она [сейчас стоит] примерно по $100 [за баррель]», — сказал американский лидер, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства в США. «И я прогнозирую, что она (нефть — прим. ТАСС) очень существенно упадет в цене, когда все это закончится», — заявил глава вашингтонской администрации.
«И, думаю, [это произойдет] также очень быстро. До уровней, которых вы никогда не видели», — утверждал президент. В подтверждение своего вывода он сослался на «загруженные [нефтью] суда со всего мира», которые в настоящее время фактически блокированы в Ормузском проливе. «Они были похищены достаточно злым местом», — сказал про эти танкеры и Иран хозяин Белого дома. «Но мы этим занимаемся», — добавил он.
Американский лидер объявил 3 мая, что США приступят к проведению операции Project Freedom в Ормузском проливе. По словам президента, она будет сфокусирована на обеспечении безопасного вывода судов из пролива. Американский лидер пригрозил отвечать применением силы, «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству».
Между тем глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи предупредил, что Тегеран будет расценивать любое вмешательство со стороны США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Управление Ормузским проливом и Персидским заливом «не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа», написал Азизи в X.