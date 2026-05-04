Трамп предупредил об установлении более высоких импортных пошлин, чем прежде

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Американская администрация введет более значительные, чем прежде, таможенные пошлины на импорт, невзирая на решение Верховного суда США о превышении ею полномочий при использовании таких протекционистских мер. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
«У нас есть другие способы обложения пошлинами, мы уже это делаем», — сказал он, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства в США. «И они в действительности более проверенные, более мощные, хотя и более сложные. А я предпочитаю, чтобы все было настолько просто, насколько возможно», — сказал американский лидер. «Просто не хочу, чтобы вы думали, что мы из-за этого решения [высшей судебной инстанции в США] не будем использовать пошлины. Пошлины в действительности будут выше. Выясняется, что они окажутся выше», — отметил глава вашингтонской администрации.
Верховный суд США признал 20 февраля превышением полномочий введение нынешним американским лидером импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В конце апреля президент заявил, что администрация США должна вернуть сборы от импортных пошлин на сумму $159 млрд. Между тем в минувшем декабре он допускал, что Соединенные Штаты могли получить в 2025 году за счет своих таможенных пошлин на импорт из других стран порядка $20 трлн.