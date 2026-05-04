Трамп предупредил об установлении более высоких импортных пошлин, чем прежде

«У нас есть другие способы обложения пошлинами, мы уже это делаем», — сказал он, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства в США. «И они в действительности более проверенные, более мощные, хотя и более сложные. А я предпочитаю, чтобы все было настолько просто, насколько возможно», — сказал американский лидер. «Просто не хочу, чтобы вы думали, что мы из-за этого решения [высшей судебной инстанции в США] не будем использовать пошлины. Пошлины в действительности будут выше. Выясняется, что они окажутся выше», — отметил глава вашингтонской администрации.