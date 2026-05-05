Эксперты рассказали о ценах на исключенную из параллельного импорта технику

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Некоторую электронику, не допускаемую ко ввозу в Россию по параллельному импорту с 27 мая, могут и после этой даты ввозить через страны ЕАЭС, но спрос будет смещаться в сторону допущенных брендов, сообщили ТАСС участники отрасли.
Минпромторг еще 27 ноября 2025 года утвердил изменения в перечень товаров, разрешенных ко ввозу по параллельному импорту. Часть положений приказа вступала в действие в день его опубликования, остальные — через шесть месяцев. Из перечня исключались в том числе компьютеры Acer, Asus, HP, Intel. «По идее, у участников рынка было достаточно времени на подготовку», — сказал ТАСС представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов.
Изменения для простых россиян и для рынка в целом существенными не будут, считают в широкопрофильном дистрибьюторе «Марвел-дистрибуция». «Не все из вендоров ушли из России. Соответственно те, кто остались, вполне могут давать авторизационные письма импортерам. Именно они и будут заменять на полках тех, кто реально закрыл представительство и прекратил работу с Россией», — сказали там.
Дистрибьютор считает, что через государства ЕАЭС (в союз входят РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) сохранится «небольшой приток» товаров. «Цены на такое оборудование могут немного подрасти за счет удорожания логистики, но некритично», — заверили в компании.
Гуськов прогнозирует, что спрос будет смещен в сторону допущенных брендов, усилятся позиции трансграничной электронной торговли.
В Минпромторге уже уточнили, что смартфоны Apple, Samsung, Alcatel-Lucent, Asus, Cisco, Google Pixel, Samsung, Nokia и целый ряд других остаются в списке параллельного импорта. В «Марвел-дистрибуции» добавляют, что в настоящее время «достаточно предложения как отечественного оборудования, так и поставок из дружественных стран».