Румыны начали осваивать газовое месторождение в Черном море

В Румынии начались работы по строительству газопроводной инфраструктуры для освоения шельфового проекта Neptun Deep в Черном море, сообщает ряд профильных источников.

Речь идет о прокладке трубопровода, который соединит глубоководные скважины с береговой инфраструктурой. Общие извлекаемые запасы месторождения оцениваются примерно в 100 млрд кубометров газа.

По планам разработчиков, добыча должна начаться в 2027 году. Власти Румынии рассчитывают, что запуск проекта позволит существенно увеличить внутреннюю добычу и снизить зависимость от импорта энергоресурсов.

Проект реализуется совместно компанией OMV Petrom и государственной Romgaz. В рамках строительства задействованы специализированные суда итальянской компании Saipem, которые должны проложить около 160 километров трубопровода от морских скважин до берега.

Параллельно ведется строительство газоизмерительной станции и подготовка береговой инфраструктуры. Часть оборудования и элементов платформы производится на предприятиях в Индонезии и Италии с последующей доставкой в Черное море в 2026 году.

После запуска Neptun Deep ожидается увеличение объемов газодобычи в стране и расширение экспортного потенциала Румынии на европейском энергетическом рынке, включая поставки в соседние государства ЕС и региональные рынки.

