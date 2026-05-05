Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: продукты питания в Британии подорожают вдвое к концу года

В следующем полугодии стоимость привычной продуктовой корзины для британцев может возрасти вдвое из-за экономических сложностей.

Источник: Freepik

Затянувшееся обострение на Ближнем Востоке осложнило стабильные поставки энергоресурсов в западные страны, что уже отражается на экономической ситуации. В частности, в Великобритании усиливается инфляционное давление, связанное с ростом затрат на энергетику и логистику, пишет газета Guardian.

Экономисты отмечают, что в ближайшие месяцы это может привести к существенному подорожанию базовых товаров. По оценкам специалистов, стоимость стандартного набора продуктов способна значительно увеличиться, что станет ощутимой нагрузкой для населения.

Наиболее уязвимыми в этой ситуации окажутся пенсионеры и домохозяйства с низкими доходами. Им, вероятно, придется пересматривать привычный рацион и сокращать потребление, что может негативно сказаться на здоровье и привести к росту числа заболеваний, связанных с ухудшением питания.

Ранее сообщалось, что около трех миллионов домохозяйств в Великобритании вынуждены пропускать приемы пищи и реже встречаться с родственниками, пытаясь сэкономить на фоне роста стоимости жизни.