The Guardian: продукты питания в Британии подорожают вдвое к концу года

Затянувшееся обострение на Ближнем Востоке осложнило стабильные поставки энергоресурсов в западные страны, что уже отражается на экономической ситуации. В частности, в Великобритании усиливается инфляционное давление, связанное с ростом затрат на энергетику и логистику, пишет газета Guardian.
Экономисты отмечают, что в ближайшие месяцы это может привести к существенному подорожанию базовых товаров. По оценкам специалистов, стоимость стандартного набора продуктов способна значительно увеличиться, что станет ощутимой нагрузкой для населения.
Наиболее уязвимыми в этой ситуации окажутся пенсионеры и домохозяйства с низкими доходами. Им, вероятно, придется пересматривать привычный рацион и сокращать потребление, что может негативно сказаться на здоровье и привести к росту числа заболеваний, связанных с ухудшением питания.
Ранее сообщалось, что около трех миллионов домохозяйств в Великобритании вынуждены пропускать приемы пищи и реже встречаться с родственниками, пытаясь сэкономить на фоне роста стоимости жизни.