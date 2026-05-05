Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор из Приморья больше трех месяцев не платил сотрудникам зарплату

Компания занимается инженерными изысканиями и проектированием.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье завершили расследование уголовного дела против руководителя одной коммерческой фирмы. Мужчина обвиняется в частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев. Его компания занимается инженерными изысканиями, проектированием и управлением стройками. Но трое сотрудников в 2025 году остались без своих кровных, а общий долг перевалил за один миллион рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Следствие собрало неопровержимые доказательства, и дело уже направлено в суд. Но есть и хорошая новость: на момент передачи материалов в суд директор все-таки заплатил — задолженность перед работниками погашена полностью. Но это не освобождает его от уголовной ответственности. Теперь суду предстоит решить, получит ли он штраф, исправительные работы или реальный срок.