В Астане подорожает электроэнергия

Предельные уровни стоимости передачи электроэнергии
На ближайшие несколько лет уже установили предельные уровни стоимости передачи электроэнергии, передает «КТК». Цена за киловатт-час для жителей Астаны будет расти постепенно, из года в год.
«При этом только в нынешнем году компания, которая передает электроэнергию по всему городу, запланировала вложить в обновление и развитие инфраструктуры больше 7 млрд тенге», — говорится в сюжете.
Как будут потрачены деньги:
Замена устаревшего оборудования;
Строительство и реконструкция объектов;
Автоматизация системы учета электроэнергии;
Другие работы.
