Новосибирцам назвали условия освобождения от уплаты за капремонт

Платить не нужно, если дом признан аварийным и подлежит сносу.

Источник: Ahmet Kurt/CC0

Собственники жилья в многоквартирных домах могут быть освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в нескольких случаях.

Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев, платить не нужно, если дом признан аварийным и подлежит сносу, либо если земельный участок под ним изымается для государственных нужд вместе со всеми помещениями.

Ещё одно основание для освобождения — отсутствие дома в региональной программе капремонта. Такое встречается редко, например, с некоторыми объектами культурного наследия, ремонт которых финансируется из других источников.