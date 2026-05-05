Новосибирцам назвали условия освобождения от уплаты за капремонт

Собственники жилья в многоквартирных домах могут быть освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в нескольких случаях.
Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев, платить не нужно, если дом признан аварийным и подлежит сносу, либо если земельный участок под ним изымается для государственных нужд вместе со всеми помещениями.
Ещё одно основание для освобождения — отсутствие дома в региональной программе капремонта. Такое встречается редко, например, с некоторыми объектами культурного наследия, ремонт которых финансируется из других источников.