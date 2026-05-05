Эксперт: ЦБ вряд ли сильно снизит ставку до конца года

Вместе с этим регулятор обновил свои среднесрочные прогнозы по основным макроэкономическим показателям, озвучив более жёсткие оценки, чем ожидали участники рынка, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом в беседе с «Прайм» заявил профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российской экономической университеты им. Г. В. Плеханова Александр Миленков. Он отметил, что изменения в прогнозах свидетельствуют о более продолжительном периоде строгих финансово-экономических условий, нежели первоначально предполагалось.
Особенно подчеркнута повышенная оценка среднего уровня ключевой ставки на 2026 год, которая теперь составляет диапазон 14−14,5%, ранее предполагалась в пределах 13,5−14,5%. Аналогичным образом прогноз на 2027 год был поднят с 8−9% до 8−10%.
Это свидетельствует о том, что потенциал для быстрого снижения ставки в текущем году существенно ограничен, а экономическая политика будет оставаться ориентированной на сдерживание инфляции и поддержку финансовой стабильности в течение более длительного времени.
Для населения и бизнеса это значит сохранение высоких процентных ставок по кредитам, что делает дорогими заемные средства. Эксперт отметил, что не стоит ждать быстрого и значительного снижения кредитных ставок в ближайшей перспективе.
Что касается вкладов, то, по мнению Миленкова, пик их доходности уже пройден, и сейчас мягкий рыночный цикл предлагает оптимальное окно для тех, кто заинтересован в фиксации высоких ставок на длительный срок, что особенно актуально для консервативных инвесторов.
Миленков подчеркнул, что стратегическая позиция Банка России обусловлена прерогативой поддерживать низкий уровень инфляции, даже если это требует сохранения жестких условий денежно-кредитной политики и замедления темпов экономического роста.