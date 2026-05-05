Владивосток ведёт масштабные работы на улицах Черняховского и Невельского

От дома № 1 по улице Невельского до остановки «Улица Невельского, 13» как и раньше сохраняются две полосы движения — по одной в каждую сторону. Дальше, от этой остановки в сторону перекрёстка с улицей Черняховского, для увеличения пропускной способности добавят ещё одну полосу. Вдоль проезжей части со стороны домов № 15, 17, 25, 29, а также стадиона школы № 80 спроектированы шесть парковочных карманов на 74 машиноместа, чтобы жители и посетители спортплощадки могли оставлять автомобиль не на проезжей части, а в специально отведённых нишах.