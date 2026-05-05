Владивосток ведёт масштабные работы на улицах Черняховского и Невельского

На улице Черняховского во Владивостоке начали большой ремонт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» — здесь готовят основание под новую подпорную стену. По данным администрации города, подрядчик по её заказу приводит в порядок сразу две магистрали — улицы Черняховского и Невельского, где обновят дорогу, тротуары, парковки и инженерные сети на участке длиной около 2,6 километра.
Пресс-служба мэрии пояснила, что проект относится к нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент России Владимир Путин, и предусматривает не только новый асфальт, но и полный пересмотр организации движения и безопасности на этом отрезке.
Подрядная организация уже сняла старый бортовой камень на улице Черняховского и готовит основание под будущее благоустройство пешеходных зон. Сейчас тротуар там есть только с одной стороны, а проектом предусмотрены пешеходные дорожки по обеим сторонам проезжей части, чтобы людям не приходилось идти по обочине.
Представитель компании Евгений Чирков рассказал, что рабочие демонтируют старые элементы и параллельно готовятся к заливке бетонной плиты, на которой позже появится новая подпорная стена вдоль улицы. По его словам, эта конструкция должна удерживать откосы на сложном рельефе и снизить риск осыпаний в сторону проезжей части.
Помимо самой стены, дорожникам предстоит большой объём работ на инженерных коммуникациях: им нужно переложить и восстановить отдельные участки сетей, чтобы обновлённая дорога сочеталась с модернизированными подземными линиями.
Отдельный блок работ запланирован на соседней улице Невельского. Там по проекту предусмотрена прокладка новых сетей инженерных коммуникаций, но подрядчик собирается подойти к этим работам после окончания учебного года, чтобы не мешать школьникам, родителям и педагогам. В планах — не только обновить подземные сети, но и привести в порядок лестничные марши, тротуары и другие элементы уличной инфраструктуры, которые относятся к зоне ответственности города.
Проект заметно меняет схему движения транспорта. На всём протяжении участка улицы Черняховского число полос собираются увеличить с двух до трёх: две полосы отведут под поток в сторону перекрёстка с улицей Ладыгина, ещё одна полоса останется в направлении перекрёстка с улицей Невельского. В сторону перекрёстка Черняховского — Невельского на остановках «Улица Черняховского» и «63-й микрорайон» намерены сделать заездные карманы для автобусов, а рядом — два кармана для параллельной парковки на 22 машины, чтобы припаркованные автомобили не занимали проезжую часть.
Опасным местом власти называют пересечение улиц Невельского и Спиридонова, которое сейчас числится как точка концентрации ДТП. Здесь, по проекту, поставят светофор и сделают пешеходные переходы в составе регулируемого пересечения, чтобы люди могли безопасно переходить дорогу, а машины — проезжать перекрёсток без хаотичных манёвров. На самой улице Невельского у перекрёстка появится дополнительная полоса для поворота направо.
От дома № 1 по улице Невельского до остановки «Улица Невельского, 13» как и раньше сохраняются две полосы движения — по одной в каждую сторону. Дальше, от этой остановки в сторону перекрёстка с улицей Черняховского, для увеличения пропускной способности добавят ещё одну полосу. Вдоль проезжей части со стороны домов № 15, 17, 25, 29, а также стадиона школы № 80 спроектированы шесть парковочных карманов на 74 машиноместа, чтобы жители и посетители спортплощадки могли оставлять автомобиль не на проезжей части, а в специально отведённых нишах.
Кроме того, проект учитывает обустройство автобусных остановок на ремонтируемом участке, в том числе с заездными карманами, новыми пешеходными переходами и искусственными неровностями для снижения скорости. Тротуары на обеих улицах должны привести к единому уровню и сделать непрерывными, чтобы связать между собой жилые дома, школы и другие объекты вдоль Черняховского и Невельского.
По данным администрации Владивостока, эта масштабная реконструкция должна сделать движение безопаснее и удобнее для водителей и пешеходов.