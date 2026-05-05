Правительство России простило Хабаровскому краю долги по бюджетным кредитам

Правительство Российской Федерации простило части регионов страны задолженности по бюджетным кредитам на сумму свыше 114 миллиардов рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу кабмина, объём списания соответствует объёму вложений субъектов в модернизацию сферы ЖКХ.
Часть долгов прощена Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной областям, а также Ненецкому автономному округу.
Отметим, что списание было положено тем регионам России, которые значительно потратились на переселение жителей из аварийного жилого фонда, обновление общественного транспорта, замену лифтов, докапитализацию фондов развития промышленности и реализацию национальных и инвестиционных проектов по развитию городов и муниципальных образований.
Как рассказали в министерстве финансов Хабаровского края, в рамках решения правительства Российской Федерации задолженность нашего региона по бюджетным кредитам будет уменьшена на сумму 7,78 миллиарда рублей. Списание позволит снизить нагрузку на бюджетную систему субъекта и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан.