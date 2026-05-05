Больше 60% красноярцев обновят гардероб к лету

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 64% опрошенных жителей Красноярска намерены купить новую одежду к лету.
В основном это молодежь 18−34 лет (69−70%). Из них 51% собираются докупить несколько ключевых элементов — например, обувь или базовую легкую одежду. А 14% уже купили почти все необходимое — в основном это молодые люди 18−24 лет (21%). При этом еще 20% не планируют масштабное обновление гардероба.
Потратить на обновление гардероба жители Красноярска планируют в среднем 20 тыс рублей. При этом 17% хотели бы уложиться в 5 тыс рублей, 31% — в сумму от 5 тыс до 10 тыс рублей. 26% закладывают бюджет от 10 тыс до 25 тыс рублей, 21% — от 25 тыс до 50 тыс рублей. Больше этих сумм готовы потратить 5%. В основном это зумеры (7%), сообщает итоги опроса PR Авито Товары.
При покупке одежды большинство ориентируется на свой вкус (44%) или просто докупают что-то по необходимости (34%).