В крае пройдет VI Региональный форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 29 мая в Красноярском крае пройдёт VI Региональный форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства — 2026», который объединит предпринимателей, представителей власти, инвесторов и инноваторов Сибири для совместного поиска механизмов устойчивого экономического роста региона.
Основной день форума состоится 26 мая в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. Деловая программа пройдет на площадках регионального центра «Мой бизнес», Сибирского института развития креативных индустрий и других институтов поддержки развития бизнеса.
Центральным событием этого дня станет пленарное заседание «Сибирь как точка роста: стратегические приоритеты бизнеса в новой экономической реальности», где выступят ведущие эксперты и представители органов власти.
Кроме того, участников форума ждут мастер-классы по переговорам и управлению, хакатон по производительности труда, церемония награждения лучших предпринимателей, круглые столы и встречи с экспертами. На форуме будут работать фотолокации, доска контактов для поиска партнёров, стенды предпринимателей и партнёров форума.
«Это уникальная возможность для развития бизнеса, обмена опытом и построения прочных деловых связей. Участники смогут не только узнать о новых трендах и мерах поддержки, но и напрямую повлиять на развитие деловой среды региона», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
В форуме могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, инвесторы.
Регистрация доступна на официальном сайте «Дни-предпринимательства.рф».
Организатор форума — региональный центр «Мой бизнес» при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Участие в форуме бесплатное благодаря нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
