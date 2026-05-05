Красноярский край занял 12 место в рейтинге динамики роста зарплат

Через 7 лет половина трудоспособного населения региона сможет получать 200 тысяч рублей в месяц.

Аналитики РИА Новости составили рейтинг российских регионов по динамике роста заработной платы, учитывая покупательную способность и темпы увеличения доходов за последние пять лет. Красноярский край занял 12 место.

Согласно прогнозам экспертов, уже через 4 года и 2 месяца четверть населения региона сможет зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц. Через 7 лет и 7 месяцев этот показатель достигнет половины трудоспособного населения, а через 10 лет и 7 месяцев — 75% жителей региона.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Татарстан. В этих регионах половина жителей сможет достичь уровня дохода в 200 тысяч рублей уже через 5,7−6,2 года.

В аутсайдерах оказались Дагестан, Чечня и Ингушетия, где на достижение такого уровня дохода потребуется от 15 до 22 лет.

Напомним, Красноярский край вошёл в топ-20 регионов по зарплатам в малых городах по итогам 2025 года. Средняя зарплата жителей малых городов региона составила 88300 рублей в месяц.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
