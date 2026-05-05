Красноярский край занял 12 место в рейтинге динамики роста зарплат

Аналитики РИА Новости составили рейтинг российских регионов по динамике роста заработной платы, учитывая покупательную способность и темпы увеличения доходов за последние пять лет. Красноярский край занял 12 место.
Согласно прогнозам экспертов, уже через 4 года и 2 месяца четверть населения региона сможет зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц. Через 7 лет и 7 месяцев этот показатель достигнет половины трудоспособного населения, а через 10 лет и 7 месяцев — 75% жителей региона.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Татарстан. В этих регионах половина жителей сможет достичь уровня дохода в 200 тысяч рублей уже через 5,7−6,2 года.
В аутсайдерах оказались Дагестан, Чечня и Ингушетия, где на достижение такого уровня дохода потребуется от 15 до 22 лет.
Напомним, Красноярский край вошёл в топ-20 регионов по зарплатам в малых городах по итогам 2025 года. Средняя зарплата жителей малых городов региона составила 88300 рублей в месяц.