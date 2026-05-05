КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Холдинг «Сибирский цемент» выступит партнером XXI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь. ПРО»: компания вновь поддержит номинацию «Свой дом».
Основные цели мероприятия, которое проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 2006 года, — консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структур и СМИ для решения приоритетных государственных задач; выявление и распространение позитивного опыта реализации программ социально-экономического развития, раскрытие потенциала и перспектив сибирских территорий; укрепление общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и духовной общности многонационального народа России.
Главная тема 2026 года — «Большая Сибирь. Объединение ради процветания». Всего в рамках конкурса учреждено 16 номинаций. Кроме того, предусмотрены три специальные премии, а также два специальных приза.
Старт XXI Межрегиональному конкурсу был дан на заседании Организационного комитета. Его открыл полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Члены оргкомитета обсудили условия проекта и различные нововведения, в частности, изменение подхода к главной награде — Премии полпреда. Теперь она не привязана к конкретной номинации, а вручается по итогам отдельного голосования жюри пяти лауреатам, выбранным из числа всех победителей конкурса, за материалы, имеющие особую значимость для всего округа. Участники заседания поддержали введение регионального отбора: наряду с основными номинациями, каждый субъект Федерации округа выберет лучшего журналиста своей территории на основании представленных на конкурс заявок. Кроме того, на церемонию награждения впервые будут приглашены главы всех сибирских регионов — ожидается, что они смогут лично поздравить победителей и вручить им награды.
С докладом на тему «Массмедиа как пространство формирования ценностей граждан современной России» на заседании выступила директор по связям с общественностью АО «ХК “Сибцем”, кандидат филологических наук, член жюри конкурса Дарья Мартынкина.
«Российские духовно-нравственные ценности остро нуждаются в защите, особенно сегодня — в сложных геополитических условиях, характеризующихся информационной напряженностью, попытками внешнего воздействия на российское общественное сознание и насаждением ценностных ориентиров, чуждых традиционным устоям, — отметила Дарья Юрьевна. — Массмедиа, как один из ключевых каналов трансляции ценностных смыслов, находятся в эпицентре этого противостояния. Устойчивость государства в целом, его способность противодействовать внешним деструктивным влияниям зависят от того, насколько эффективно СМИ выполняют функцию консолидации общества вокруг базовых ценностей — справедливости, достоинства, гуманизма, патриотизма, служения Отечеству и других».
Представитель холдинга подчеркнула огромную роль полномочного представителя Президента РФ в СФО и проекта «Сибирь. ПРО» в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Так, ежегодно конкурс аккумулирует и поощряет материалы о патриотизме и служении Отечеству, крепкой семье, проявлении лучших человеческих качеств и др. Высокая общественная оценка стимулирует авторов работ и в дальнейшем заниматься ценностноформирующей журналистикой в противовес развлекательной или чисто информационной.
По предложению Дарьи Мартынкиной, оргкомитет конкурса принял решение уделить особое внимание работам, посвященным сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809. Кроме того, в рамках Медиакубка «Сибирь. ПРО» (мероприятия по обмену опытом и развитию компетенций для журналистов, сотрудников пресс-служб и блогеров, которое пройдет в Новосибирске 18−20 мая) будет проведен опрос профессионального сообщества, направленный на поиск идей и инициатив по укреплению духовно-нравственных ценностей.
По традиции компания «Сибирский цемент» поддержит номинацию «Свой дом». Победа в ней присуждается за материал или серию публикаций о развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. К рассмотрению принимаются работы о возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства. Также принимаются публикации, в которых рассказывается о комплексном развитии территорий; реализации программ реновации жилищного фонда; об успешных практиках благоустройства общественных пространств, придомовых территорий, подъездов и дворовых зон; о совершенствовании системы управления жилищным фондом; проявлении гражданской инициативы и повышении ответственности собственников жилья за содержание принадлежащих им объектов; развитии форм территориального общественного самоуправления. Особое внимание будет уделено конкурсным работам, посвященным противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ.