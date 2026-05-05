«Сибирский цемент» выступит партнером XXI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь. ПРО»

Старт XXI Межрегиональному конкурсу был дан на заседании Организационного комитета. Его открыл полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Члены оргкомитета обсудили условия проекта и различные нововведения, в частности, изменение подхода к главной награде — Премии полпреда. Теперь она не привязана к конкретной номинации, а вручается по итогам отдельного голосования жюри пяти лауреатам, выбранным из числа всех победителей конкурса, за материалы, имеющие особую значимость для всего округа. Участники заседания поддержали введение регионального отбора: наряду с основными номинациями, каждый субъект Федерации округа выберет лучшего журналиста своей территории на основании представленных на конкурс заявок. Кроме того, на церемонию награждения впервые будут приглашены главы всех сибирских регионов — ожидается, что они смогут лично поздравить победителей и вручить им награды.