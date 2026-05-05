Россиянам рассказали, кто получит доплату 10 тыс. рублей на День Победы

Кандидат экономических наук Игорь Балынин перечислил категории ветеранов, получающих ежегодную выплату 10 000 рублей по указу президента ко Дню Победы.

Источник: Аргументы и факты

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с aif.ru напомнил о ежегодной денежной выплате в размере 10 тысяч рублей, которая приурочена ко Дню Победы, для ряда категорий россиян.

«С 2019 года гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа законодательно перечисленных категорий лиц, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Например, к категориям, получающим доплаты, относятся следующие:

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов;

и другие категории граждан, предусмотренные действующим законодательством.

Балынин также добавил, что ко Дню Победы помимо федеральной выплаты могут назначаться дополнительные меры поддержки от субъектов Российской Федерации.

«Выплаты уже беззаявительно поступают получателям с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается. Никакие заявления ни от получателей, ни от их родственников не требуются. Все необходимые сведения есть в Социальном фонде России», — подчеркнул экономист.

