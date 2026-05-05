Россиянам рассказали, кто получит доплату 10 тыс. рублей на День Победы

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с aif.ru напомнил о ежегодной денежной выплате в размере 10 тысяч рублей, которая приурочена ко Дню Победы, для ряда категорий россиян.
«С 2019 года гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа законодательно перечисленных категорий лиц, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей», — отметил Балынин.
Например, к категориям, получающим доплаты, относятся следующие:
лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов;
и другие категории граждан, предусмотренные действующим законодательством.
Балынин также добавил, что ко Дню Победы помимо федеральной выплаты могут назначаться дополнительные меры поддержки от субъектов Российской Федерации.
«Выплаты уже беззаявительно поступают получателям с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается. Никакие заявления ни от получателей, ни от их родственников не требуются. Все необходимые сведения есть в Социальном фонде России», — подчеркнул экономист.