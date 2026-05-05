Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики сообщили о росте цен на жилье в большинстве городов России

В Российской гильдии риелторов отметили, что максимальные цены наблюдаются традиционно в Москве.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Цены на многоквартирное жилье на первичном и вторичном рынке выросли в большинстве городов России в I квартале 2026 года, сообщили ТАСС в Российской гильдии риелторов.

«Цены на рынке многоквартирного жилья за первый квартал выросли в 18 из 30 городов. Снижение цен отмечено всего в пяти городах, соответственно, удержались на одном уровне в 16 городах», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, на локальных рынках сохраняется общая тенденция разнонаправленного вектора изменения цен.

Максимальные цены на жилье наблюдаются традиционно в Москве. Средние цены предложения на вторичке и первичке в столице составляют 357−487 тыс. рублей за 1 кв. м (это цены массового сегмента). В Сочи цены были на уровне Москвы, но за четвертый квартал 2025 года и первый квартал 2026 года заметна тенденция их постепенного снижения.

Темпы роста цен в крупнейших городах были выше на вторичном рынке по сравнению с первичным, что способствовало уменьшению разрыва в средних ценах между ними, но в цифрах это не более 2−3%.

Максимальный разрыв между рынками в 36−38% отмечен в Москве, Перми, Омске и Южно-Сахалинске.

В конце первого квартала 2026 года средний ценник на первичном рынке в большинстве крупнейших городов РФ остается, как и в четвертом квартале 2025 года, в диапазоне от 150 тыс. до 200 тыс. рублей за 1 кв. м.