Аналитики сообщили о росте цен на жилье в большинстве городов России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Цены на многоквартирное жилье на первичном и вторичном рынке выросли в большинстве городов России в I квартале 2026 года, сообщили ТАСС в Российской гильдии риелторов.
«Цены на рынке многоквартирного жилья за первый квартал выросли в 18 из 30 городов. Снижение цен отмечено всего в пяти городах, соответственно, удержались на одном уровне в 16 городах», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, на локальных рынках сохраняется общая тенденция разнонаправленного вектора изменения цен.
Максимальные цены на жилье наблюдаются традиционно в Москве. Средние цены предложения на вторичке и первичке в столице составляют 357−487 тыс. рублей за 1 кв. м (это цены массового сегмента). В Сочи цены были на уровне Москвы, но за четвертый квартал 2025 года и первый квартал 2026 года заметна тенденция их постепенного снижения.
Темпы роста цен в крупнейших городах были выше на вторичном рынке по сравнению с первичным, что способствовало уменьшению разрыва в средних ценах между ними, но в цифрах это не более 2−3%.
Максимальный разрыв между рынками в 36−38% отмечен в Москве, Перми, Омске и Южно-Сахалинске.
В конце первого квартала 2026 года средний ценник на первичном рынке в большинстве крупнейших городов РФ остается, как и в четвертом квартале 2025 года, в диапазоне от 150 тыс. до 200 тыс. рублей за 1 кв. м.