Экспедиция Dala.Camp объединит фермеров и экспертов

Инициатива объединяет обучение, практику и медиапроизводство, предлагая участникам погружение в отрасль в формате реалити-шоу. Об этом сообщает DKNews.kz.
Экспедиция продлится до 16 мая и охватит не менее десяти регионов страны
Маршрут экспедиции включает посещение ведущих фермерских хозяйств Казахстана. Участники преодолеют более 6 тысяч километров через:
Павлодарскую область.
Восточно-Казахстанскую область.
Алматинскую область.
Туркестанскую область.
Акмолинскую область.
Область Абай.
Всего в программе — посещение 10 образцовых хозяйств, где участники смогут изучить реальные производственные процессы.
Формат: обучение и реалити-шоу
Проект сочетает обучение, отраслевую аналитику и создание медиаконтента, объединяя:
Полевое обучение.
Отраслевую аналитику.
Создание медиаконтента.
В состав экспедиции вошли около 40 человек, включая:
Фермеров.
Ветеринаров.
Отраслевых экспертов.
Медиа-команду.
Такой формат позволяет не только получать знания, но и фиксировать происходящее в формате реалити-проекта.
Фокус на бизнес и практику
Программа экспедиции ориентирована на глубокий анализ экономики животноводства. Участники работают непосредственно в хозяйствах и изучают полный цикл производства, уделяя особое внимание:
Прямому диалогу с владельцами ферм.
Индивидуальным консультациям с менторами.
Разработке собственных бизнес-моделей.
Ожидается, что участники смогут подготовить жизнеспособные аграрные стартапы.
Мнение организаторов
Руководитель экспедиции, председатель правления ассоциации Turan Жанибек Кенжебаев, подчеркнул значимость проекта:
> «Проект призван показать реальное состояние животноводства в Казахстане, выявить точки роста через прямой анализ бизнес-моделей “в поле”».
Итоги экспедиции
По завершении 16-дневного марафона планируется:
Подготовить аналитический отчет о состоянии мясного животноводства.
Сформировать готовые экономические модели агробизнеса.
Представить результаты широкой аудитории.
Проект Dala.Camp станет площадкой для подготовки нового поколения специалистов в аграрной сфере и даст импульс развитию животноводства в Казахстане.