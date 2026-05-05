Экспедиция Dala.Camp объединит фермеров и экспертов

В Астане стартовал уникальный образовательный медиапроект — Национальная животноводческая экспедиция Dala.Camp.

Источник: DKNews.kz

Инициатива объединяет обучение, практику и медиапроизводство, предлагая участникам погружение в отрасль в формате реалити-шоу. Об этом сообщает DKNews.kz.

Экспедиция продлится до 16 мая и охватит не менее десяти регионов страны

Маршрут экспедиции включает посещение ведущих фермерских хозяйств Казахстана. Участники преодолеют более 6 тысяч километров через:

  • Павлодарскую область.

  • Восточно-Казахстанскую область.

  • Алматинскую область.

  • Туркестанскую область.

  • Акмолинскую область.

  • Область Абай.

Всего в программе — посещение 10 образцовых хозяйств, где участники смогут изучить реальные производственные процессы.

Формат: обучение и реалити-шоу

Проект сочетает обучение, отраслевую аналитику и создание медиаконтента, объединяя:

  • Полевое обучение.

  • Отраслевую аналитику.

  • Создание медиаконтента.

В состав экспедиции вошли около 40 человек, включая:

  • Фермеров.

  • Ветеринаров.

  • Отраслевых экспертов.

  • Медиа-команду.

Такой формат позволяет не только получать знания, но и фиксировать происходящее в формате реалити-проекта.

Фокус на бизнес и практику

Программа экспедиции ориентирована на глубокий анализ экономики животноводства. Участники работают непосредственно в хозяйствах и изучают полный цикл производства, уделяя особое внимание:

  • Прямому диалогу с владельцами ферм.

  • Индивидуальным консультациям с менторами.

  • Разработке собственных бизнес-моделей.

Ожидается, что участники смогут подготовить жизнеспособные аграрные стартапы.

Мнение организаторов

Руководитель экспедиции, председатель правления ассоциации Turan Жанибек Кенжебаев, подчеркнул значимость проекта:

> «Проект призван показать реальное состояние животноводства в Казахстане, выявить точки роста через прямой анализ бизнес-моделей “в поле”».

Итоги экспедиции

По завершении 16-дневного марафона планируется:

  • Подготовить аналитический отчет о состоянии мясного животноводства.

  • Сформировать готовые экономические модели агробизнеса.

  • Представить результаты широкой аудитории.

Проект Dala.Camp станет площадкой для подготовки нового поколения специалистов в аграрной сфере и даст импульс развитию животноводства в Казахстане.