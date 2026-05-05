Аэропорт Алматы наказали за подтопление терминала

Комитетом гражданской авиации аэропорт привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях. Как передает пресс-служба ведомства, руководителем аэропорта было объявлено дисциплинарное взыскание в отношении курирующего старшего вице-президента по техническим вопросам аэропорта Мехмета Гюзеля.
Аэропорт принес извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время усилены меры по устранению выявленных недостатков, все необходимые работы проводятся в оперативном режиме.
«Завершение работ и полное устранение причин подтоплений планируется в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.
3 мая 2026 года терминалы международного аэропорта Алматы залило дождевыми водами.