Аэропорт Алматы наказали за подтопление терминала

За подтопление терминала приняты меры в отношении Международного аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Комитетом гражданской авиации аэропорт привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях. Как передает пресс-служба ведомства, руководителем аэропорта было объявлено дисциплинарное взыскание в отношении курирующего старшего вице-президента по техническим вопросам аэропорта Мехмета Гюзеля.

Аэропорт принес извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время усилены меры по устранению выявленных недостатков, все необходимые работы проводятся в оперативном режиме.

«Завершение работ и полное устранение причин подтоплений планируется в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.

3 мая 2026 года терминалы международного аэропорта Алматы залило дождевыми водами.