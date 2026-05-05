Конкурс Гранты. ФМ: 18 инициатив от Красноярского края получат поддержку фонда

Конкурс «Гранты. ФМ» уже несколько лет является системной платформой поддержки гражданских инициатив. Для малых городов, таких как Назарово, Бородино, Шарыпово такая помощь имеет особое значение: здесь каждый поддержанный проект — это реальные изменения в повседневной жизни людей, новые возможности для детей, семей, молодежи и старшего поколения. Именно такие инициативы формируют комфортную среду, укрепляют местные сообщества и дают жителям уверенность в том, что их идеи услышаны и востребованы. А для градообразующих предприятий, таких как СУЭК-Красноярск и СГК, развитие городской среды и социальной инфраструктуры — это стратегическая задача, ведь комфортный современный город удерживает кадры, привлекает молодые семьи и укрепляет экономику территории.