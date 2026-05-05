Конкурс Гранты. ФМ: 18 инициатив от Красноярского края получат поддержку фонда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экспертный совет конкурса «Гранты. ФМ» подвел итоги ежегодного грантового конкурса Фонда Мельниченко.
Лидером стал Назарово, где гранты получат 12 проектов, что в три раза больше, чем в прошлом году. Среди инициатив — создание полноценной лыжной инфраструктуры в Березовой роще, проведение турниров по японской командной игре юкигассен для студентов и школьников, а также ряд волонтерских проектов сотрудников Назаровского разреза и Назаровской ГРЭС: помощь приюту для животных «Четыре лапы», поддержка пожилых людей и организация туристической активности для воспитанников детского сада.
В Бородино пять инициативных команд также получили финансирование. Например, музей истории города создаст семейное досуговое пространство «Лампово» с камерными кинопоказами диафильмов и мастер-классами, а Центральная городская библиотека откроет «Ресурсный центр Бородино», где будут обучать социальному проектированию и помогать оформлять заявки на гранты. Ещё один проект — «Да здравствует театр!» — объединит детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее, благодаря грантам Фонда Мельниченко, в Красноярском крае уже были реализованы значимые инициативы. В краевой столице появились бронзовые суслики — герои проекта «Суслики в городе К», а в рамках других грантов в Красноярске проходили экологические акции, спортивные турниры и культурные события. В Назарово открылся первый автогородок для обучения детей ПДД, в Бородино дети выпустили мультфильм об истории своего шахтерского города, а в поселке угольщиков Дубинино Шарыповского муниципального округа благодаря гранту от Фонда Мельниченко на базе Дома культуры появится «Центр помощи гражданам старшего поколения».
«Конкурс “Гранты. ФМ” — это возможность для самих жителей менять свои города. Мы видим, что количество заявок выросло вдвое, а проекты становятся более зрелыми и проработанными. Это говорит о высоком уровне доверия и ответственности инициативных групп, сотрудников предприятий и учреждений», — отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.
Конкурс «Гранты. ФМ» уже несколько лет является системной платформой поддержки гражданских инициатив. Для малых городов, таких как Назарово, Бородино, Шарыпово такая помощь имеет особое значение: здесь каждый поддержанный проект — это реальные изменения в повседневной жизни людей, новые возможности для детей, семей, молодежи и старшего поколения. Именно такие инициативы формируют комфортную среду, укрепляют местные сообщества и дают жителям уверенность в том, что их идеи услышаны и востребованы. А для градообразующих предприятий, таких как СУЭК-Красноярск и СГК, развитие городской среды и социальной инфраструктуры — это стратегическая задача, ведь комфортный современный город удерживает кадры, привлекает молодые семьи и укрепляет экономику территории.