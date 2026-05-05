Мэрия Владивостока добивается сноса банного комплекса «ГородОК» на Ватутина

Администрация Владивостока через арбитражный суд добивается, чтобы водно-оздоровительный комплекс «ГородОК» с аквапарком и банями на улице Ватутина признали самовольной постройкой и обязали снести. Об этом сообщили Новости VL со ссылкой на материалы арбитражного дела.
Городские власти настаивают, что здание стоит на участке с давно расторгнутым договором аренды и заняло земли гораздо больше, чем было предусмотрено изначально. В то же время десятки горожан выступают против сноса и собирают подписи в защиту комплекса.
Речь идёт о двухэтажном водном комплексе «ГородОК» в 71-м микрорайоне Владивостока, который работает круглосуточно и считается одним из немногих аквапарков в городе. В нём шесть бассейнов, девять видов парных, горки аквапарка, привезённые из Москвы, паровые и ледяные бочки, система кварцевой очистки воды, залы для лечебного и расслабляющего массажа и занятия по аквааэробике. Хозяйкой комплекса является индивидуальный предприниматель Жанна Василенко.
Женщина взяла землю в аренду 21 год назад, построила на ней здание и оформила его в собственность, однако договор аренды участка не продлили. Предприниматель настаивает, что изначально участок был небольшим, а по мере реконструкций и модернизации комплекса здание выросло и вышло за прежние границы, но, по её словам, при этом соблюдались необходимые нормативы.
Согласно судебным материалам, в 2007 году Василенко арендовала участок площадью 247 квадратных метров для размещения временного магазина по договору на три года с автоматическим продлением. По данным кадастровой карты фактические границы здания и прилегающей территории уже не совпадают с параметрами исходного участка. Эти различия стали одной из причин многолетних споров о том, как предприниматель использует землю и каков правовой статус самого здания.
Всего, по подсчётам NewsVL.ru, арбитражные суды рассмотрели около десяти дел с участием предпринимателя, где она выступала и ответчиком, и истцом.
Сейчас мэрия требует признать всё здание самостроем, обязать снести его, освободить занятые участки, прекратить зарегистрированное право собственности и исключить объект из кадастра недвижимости. Кроме того, в рамках этого дела действуют запреты на любые сделки с участком и зданием. Очередное заседание назначено на 7 мая.
Сейчас «ГородОК» зарегистрирован как социальное предприятие и, по информации издания, обеспечивает работой 22 человека. Для сотрудников снос означает потерю рабочих мест, а для предпринимателя — утрату объекта, который создавался много лет.
Участок с «ГородОКом» расположен в зоне жилой застройки Ж-4, где по градостроительным регламентам допустимы дома от девяти этажей и выше.