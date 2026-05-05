Как будут наказывать за незаконные мобильные переводы в Казахстане

К 15 апреля банки Казахстана передали данные о подозрительных мобильных переводах граждан в налоговые органы.
Сейчас, как отмечает портал FinGramota, идет анализ полученной информации. Под внимание налоговиков попали граждане, чьи денежные мобильные переводы одновременно соответствуют трем критериям:
Деньги поступают от 100 и более разных отправителей.
Переводы идут регулярно в течение трех месяцев подряд.
Общая сумма переводов превышает 1 020 000 тенге.
По отдельности эти признаки не считаются нарушением. Но если они совпадают, то это может выглядеть как системный доход, похожий на предпринимательскую деятельность.
Уведомления потенциальным нарушителям начнут поступать уже в мае этого года.
Что делать казахстанцам, которые получили уведомление?
Казахстанцы, которые получили уведомление, не должны игнорировать его. Нужно внимательно ознакомиться с тем, что именно запрашивает Комитет государственных доходов (КГД), и подготовить ответ. Как правило, нужно будет объяснить происхождение денег, а при необходимости приложить подтверждающие документы, например, договоры, расписки, переписку или иные доказательства.
Важно: получение уведомления от КГД — это не штраф и не наказание. Обычно это запрос с просьбой объяснить происхождение поступивших средств. Однако если выяснится, что деятельность носит предпринимательский характер, ее нужно привести в соответствие с законом: зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и начать отражать доходы официально.
Если в ходе проверки подтвердится, что человек фактически вел предпринимательскую деятельность без регистрации, его может ждать:
доначисление налогов за полученный доход;
начисление пени за просрочку уплаты;
в отдельных случаях — административная ответственность (в том числе штраф).
Как избежать проверок и уведомлений?
Чтобы избежать возможных вопросов со стороны банков и налоговых органов, важно правильно выстраивать финансовые операции. Если человек зарегистрирован как ИП, ему следует завести отдельный счет для бизнеса. Прием массовых переводов на личную карту может вызвать вопросы, даже если гражданин официально зарегистрирован.
Также важно выдавать чеки, корректно отражать все доходы в отчетности и своевременно уплачивать налоги. Это базовые требования, которые подтверждают, что деятельность ведется прозрачно.
Однако даже если человек не является предпринимателем, ему все равно стоит понимать, как могут восприниматься его банковские операции:
Систематические поступления денег на карту могут оцениваться как доход, особенно если они происходят регулярно и от разных людей.
При возникновении вопросов со стороны банка или налоговых органов может понадобиться объяснить происхождение средств, например, что это были переводы от родственников, возврат долгов или разовые частные расчеты.
Нежелательно использовать личную банковскую карту как инструмент для постоянных расчетов с большим количеством людей. Если такие операции становятся регулярными, они могут выглядеть как предпринимательская деятельность.
Таким образом, казахстанцам, которые используют мобильные переводы в своих личных целях, бояться уведомлений не стоит. Они в первую очередь касаются тех, кто фактически ведет предпринимательскую деятельность без официальной регистрации. Однако под внимание могут попасть и те, кто считает свою деятельность «подработкой».