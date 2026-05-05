Число самозанятых выросло почти на 27% в 2025 году

Налог на профессиональный доход (НПД) действует в России в рамках эксперимента до 31 декабря 2028 года. Режим позволяет вести бизнес легально при условии, что годовой доход не превышает 2,4 млн руб. Участники эксперимента освобождены от отчетности и уплачивают налог по льготным ставкам: 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими.