Администрация Владивостока опубликовала перечень «запретных зон» для торговли алкоголем на эту неделю

7 мая — концерт-митинг и встреча ретро-поезда «Победа» на перроне железнодорожного вокзала Владивосток; с 09.00 до 13.00 — торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной, марш личного состава и спецтехники полиции Приморья; с 20.00 до 21.00 — гражданская акция «Славе не меркнуть. Портрет героя» на улице Анны Щетининой (между домами 9 и 19); с 12.00 до 17.00 — концертная программа «Музыка Победы» в сквере на улице Лермонтова в посёлке Трудовое; 8 мая — народные гуляния «Майский вальс» (концерт, полевая кухня и тематические площадки, в том числе танцплощадка в стиле 40-х годов) в сквере Дворца культуры железнодорожников; в 10.00 — церемония возложения цветов к памятнику «Морякам торгового флота, погибшим в годы ВОВ» у автобусной остановки «Улица Лазо»; в 12.00 — торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле моряков-тихоокеанцев, погибших в боях с японскими империалистами, в Гайдамакском сквере; 9 мая в 11.00 — физкультурное мероприятие «Рекорд Победы» на территории сквера имени Суханова; с 09.00 до 9.30 — вторая церемония возложения цветов к памятнику «Морякам торгового флота, погибшим в годы ВОВ»; с 10.00 по улице Светланской пройдет парад военной техники и войск, а затем — шествие горожан «Бессмертный полк»; в 11.00 на острове Русский в посёлке Подножье пройдет шествие горожан в память о погибших участниках Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., а в посёлке Экипажный в районе улицы Зелёной, 2−4 — концерт «Музыка Победы» с 12:00; с 12.00 до 22.00 — праздничная программа «От моря до моря единая воля» на площади Борцов Революции, которая завершится праздничным фейерверком, его запустят с территории муниципальной платной парковки (территория парковки тоже считается зоной проведения мероприятия). В 12.00 — мероприятие «Солдатская каша» в Адмиральском сквере; с 14.00 до 19.00 — концерт бардовской песни «Приморские струны» в Театральном сквере; в 22.00 начнётся артиллерийский салют, его запустят с мыса Боброва на Спортивной набережной.