Команда красноярского Сбера и партнёры провели субботник на острове Татышев накануне старта Зелёного Марафона

Экологическая акция Сбера «Марафона рек и парков» прошла в формате командных соревнований по очистке территории на острове Татышев — месте проведения предстоящего Зелёного Марафона Сбера. К мероприятию присоединились около 200 сотрудников с семьями и партнёры банка.
Субботник проходил в игровой форме — команды-участники соревновались в количестве собранных мешков мусора. Всего было собрано 465 мешков. Команды, занявшие первые три места, получили ценные призы. Самые маленькие участники мероприятия раскрашивали шопперы, играли с аниматорами, делали значки с Сусликом и СберКотом. После уборки всех ждал чай и угощения.
Напомним, ранее волонтёры Сбера уже открыли сезон субботников на территории Троицкого некрополя. Более 350 волонтёров из разных компаний приводили в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, губернаторов и архитекторов.
«Команда Сбера в Красноярске открыла сезон весенних субботников. Ежегодно ряды наших волонтёров пополняются новыми участниками, которые вносят свой вклад в бережное отношение к нашему наследию и природе. Место проведения субботника выбрано не случайно, для нас это знаковая локация. Уже 30 мая мы ждем горожан, гостей города, наших друзей и партнёров на Зелёном Марафон Сбера на восточном входе на остров Татышев. В этом году на Зелёном Марафоне одновременно состоятся забеги 5 км и 1 км в поддержку Всероссийской экологической акции “Выбираю чистый воздух”. На все забеги в Красноярске уже можно зарегистрироваться на сайте Зелёного Марафона», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.
