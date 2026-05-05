Названы регионы с максимальным разрывом между женскими и мужскими зарплатами

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в новом исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС, назвали российские регионы, где по итогам 2025 года отметился максимальный разрыв между женскими и мужскими зарплатами — рейтинг возглавили Мурманская область, Забайкальский край и Еврейская автономная область.
Уточняется, что наибольший разрыв наблюдается в северных и дальневосточных субъектах, а также в регионах, где преобладают отрасли с ярко выраженной мужской занятостью и повышенной долей физического труда. Так, в Мурманской области зарплаты женщин в среднем на 47% ниже мужских (80,9 тыс. рублей после вычета подоходного налога и с учетом всех премий против 152,6 тыс.), в Забайкальском крае (на 44% — 65,5 тыс. рублей против 117,1 тыс. рублей), Еврейской автономной области (на 43,8% — 59,5 тыс. рублей против 105,8 тыс. рублей).
Также в рейтинге Республика Хакасия (на 40,6% — 54,9 тыс. рублей против 92,4 тыс. рублей), Астраханская область (на 39,9% — 46,7 тыс. рублей против 77,6 тыс. рублей), Иркутская область (на 39,5% — 68,2 тыс. рублей против 112,6 тыс. рублей), Кемеровская область (на 39,5% — 56,5 тыс. рублей против 93,4 тыс. рублей), Республика Бурятия (на 39,2% — 59,7 тыс. рублей против 98,2 тыс. рублей), Курская область и Хабаровский край (в обоих регионах на 38,4%). В Курской области — 53,6 тыс. рублей против 87 тыс. рублей, в Хабаровском крае — 76,7 тыс. рублей против 124,5 тыс. рублей.
Регионы с минимальной разницей.
В свою очередь, минимальная разница между зарплатами в гендерном разрезе зафиксирована на предприятиях северокавказских республик и других регионов с высокой долей бюджетного сектора. Так, в республиках Ингушетия (31,2 тыс. рублей против 36,2 тыс. рублей) и Кабардино-Балкария (39 тыс. рублей против 45,2 тыс. рублей) заработная плата женщин меньше мужских на 13,8%, в Ивановской области — на 19,8% (49,4 тыс. рублей против 61,5 тыс. рублей). Также в рейтинге Республика Алтай — разница 20,4% (52 тыс. рублей против 65,4 тыс. рублей), Северная Осетия — 21,6% (37,5 тыс. рублей против 47,8 тыс. рублей), Республика Калмыкия — 22,7% (40,2 тыс. рублей против 52 тыс. рублей).
Кроме того, в этот список входят экономически более развитые регионы. Так, в Москве средний уровень зарплат у женщин ниже мужских на 23,2% (142,6 тыс. рублей против 185,6 тыс. рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе — на 24,2% (121 тыс. рублей против 159,6 тыс. рублей), Новосибирской области — 25,6% (71,3 тыс. рублей против 95,8 тыс. рублей). В десятку субъектов с относительно низким зарплатным неравенством входит также Севастополь — разница составляет 26,4% (55,7 тыс. рублей против 75,8 тыс. рублей).