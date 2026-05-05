Спрятанные за забором: как живут люди на старых дачах столицы в районе Сарайшык

Пока район Сарайшык ставит рекорды по темпам строительства, в самом его сердце продолжает жить своей обособленной жизнью садовое товарищество «Мичуринец». Время здесь как будто замерло: пока вокруг вырастает Астана будущего, местные жители носят воду из колонки и топят печки углем. В новом выпуске проекта «Контрасты» журналисты NUR.KZ отправились в этот район, чтобы увидеть изнанку столичной жизни.

Источник: Nur.kz

Район Сарайшык ассоциируется с новыми кварталами, современными объектами и быстрым развитием. Дворец мира и согласия, мечеть «Хазрет Султан», Национальный музей, новые парки и торговые центры стали частью облика современной Астаны. Здесь возвышаются новые жилые комплексы, футуристичные опоры LRT и вокзал «Нурлы жол».

В нескольких шагах от новостроек сохранился дачный массив «Мичуринец», появившийся во времена Целинограда. Это было садовое товарищество, где люди выращивали урожай и проводили лето вдали от города. Сегодня это пространство живет своей жизнью, где старые дома продолжают использоваться круглый год.

В былые времена эти места были отрадой для садоводов. Вдали от городской суеты они трудились на огородах, не предполагая, что через десятилетия на их земле вырастут многоэтажки. В 90-х и 00-х владельцы избавлялись от участков: дачные дома покупали приезжие из других регионов. Новые жители столицы использовали их как дома.

Жизнь в частном секторе мало отличается от жизни в ауле. Вода — с колонки, отопление — печное, канализация отсутствует. По всему массиву разбросаны кучи мусора, а некоторые «заброшки» стали свалкой. Заросшие участки облюбовали бездомные животные.

Многие из жителей рады бы переехать, но всё упирается в компенсацию. Сколько предлагают жителям «Мичуринца», как устроен их быт и что думают о соседстве жители новых ЖК, можно увидеть в новом выпуске проекта NUR.KZ «Контрасты».