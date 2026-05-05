Правительство выделило $12 млн на теплоснабжение в Талдыкоргане

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Правительство выделило 5,7 млрд тенге на развитие теплоснабжения Талдыкоргана, сообщили в Кабмине.

«Средства будут направлены на завершение проектов по строительству котельной и теплосетей в новом юго-западном жилом районе города», — говорится в сообщении.

Это, добавили в правительстве, позволит обеспечить стабильным теплоснабжением новые жилые дома и социальные объекты в микрорайонах Болашак, Коктем, Бирлик и Кулагер.

«Действующая система централизованного теплоснабжения Талдыкоргана включает 10 котельных общей мощностью 400 Гкал/ч и 179 км тепловых сетей», — уточнили в правительстве.

Население Талдыкоргана растет с каждым годом, отметили в Кабмине. Параллельно увеличивается нагрузка на теплосети, поэтому важно развивать инфраструктуру.

«Для разгрузки действующих мощностей и повышения надежности теплоснабжения в городе ведется строительство новой котельной мощностью 49 Гкал/ч. Стоимость проекта составляет 11,1 млрд тенге ($23,9 млн)», — указывается в сообщении.

Cтроительная готовность объекта — около 60%. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года, отметили в Кабмине.

Параллельно, добавили в правительстве, реализуется проект по строительству тепловых сетей юго-западного жилого района, необходимых для полноценного функционирования новой котельной. Его завершение также планируется осенью текущего года.

«После ввода объектов теплоснабжением будут обеспечены 120 многоквартирных жилых домов и 17 социальных, коммерческих и иных объектов, построенных в 2024—2026 годах. Общее количество потребителей в новых микрорайонах составит порядка 20 тысяч», — говорится в сообщении.

Реализация проектов позволит создать необходимый резерв тепловой мощности для новых районов Талдыкоргана.