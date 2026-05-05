В Омске к ОЭЗ «Авангард» проведут водопровод

Для особой экономической зоны «Авангард» в Омске построят сети технического водоснабжения. По данным сайта госзакупок, определен подрядчик на выполнение проектных, изыскательских и строительных работ. Сумма контракта — 312,5 млн рублей. Завершить строительство намерены осенью 2027 года.
Протяженность водопровода составит от 1,5 до 3,3 км. Работа над проектом ещё идёт.
Из регионального бюджета на эти цели предусмотрено 96,3 млн рублей в текущем году и 216,2 млн рублей на 2027 год.
Ранее правительство Омской области озвучило промежуточные данные о реализации на территории региона инвестиционной политики, отметив, что особая экономическая зона «Авангард» получила значительное развитие. Объём заявленных инвестиций здесь превысил 156 млрд рублей. Высокий интерес инвесторов потребовал расширения территории ОЭЗ в три раза. Это позволит привлечь инвесторов в пищевую и легкую промышленность, фармакологию и сельхозпереработку. Создание новых предприятий увеличит поступление налогов в бюджет и число рабочих мест в регионе.