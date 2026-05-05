В Омске к ОЭЗ «Авангард» проведут водопровод

Ранее правительство Омской области озвучило промежуточные данные о реализации на территории региона инвестиционной политики, отметив, что особая экономическая зона «Авангард» получила значительное развитие. Объём заявленных инвестиций здесь превысил 156 млрд рублей. Высокий интерес инвесторов потребовал расширения территории ОЭЗ в три раза. Это позволит привлечь инвесторов в пищевую и легкую промышленность, фармакологию и сельхозпереработку. Создание новых предприятий увеличит поступление налогов в бюджет и число рабочих мест в регионе.