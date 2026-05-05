Под присмотром. Почему аренда для пермских лесов оказалась лучше «свободы»?

В общественном мнении прочно засел стереотип о том, что аренда леса бизнесом — это только вырубка, читай — «уничтожение» природного богатства и его истощение. Но сегодня арендаторы лесных угодий демонстрируют другой, современный подход. Директор департамента лесообеспечения ПЦБК Иван Полынский объясняет, почему без арендатора лес «болеет» и горит, а с арендатором получает уход, санитарную очистку и восстановление.
«Лес — это не просто деревья».
«Лес — это не просто деревья». С этой фразы Иван Полынский начинает разговор. Эксперт уточняет, что лес — это большая живая экосистема, которая связывает деревья, кустарники, микроорганизмы, животных и птиц. И относиться к нему как к бесконечному складу древесины — значит обрекать на деградацию.
«Если прямо говорить, в лесу для его жизни важно всё — от мелких микроорганизмов до большого дуба, — объясняет Полынский. — Без какого-либо одного показателя дальнейшее развитие экосистемы невозможно, будет просто угасание».
Арендатор лесу не враг.
Иван Полынский готов аргументированно разрушить миф, что арендатор является врагом леса, что аренда леса бизнесом — почти преступление. Вероятно, в обществе ещё бытует мнение, что, беря лес в аренду, предприятие якобы приходит и вырубает всё подчистую, а потом бросает пустоши. Полынский с этим не согласен.
«Мы занимаемся не только вырубкой леса, но в том числе и его восстановлением, потому что нельзя, вырубив, не восстановить», — говорит он.
Причём он отмечает, что это не только моральная позиция, но и законодательная обязанность. Лесной кодекс требует: сколько вырубил — столько же должен восстановить.
Почему арендатору не всё равно, что будет с лесом через 30 лет? Полынский объясняет просто — дело в перспективе, которая даёт прямую экономическую выгоду.
Предприятие заинтересовано в том, чтобы лес был здоровым и рос. Аренда даётся на десятилетия. И если уничтожить ресурс сегодня — завтра работать будет не с чем.
Список обязанностей арендатора.
По словам Полынского, список обязанностей арендатора гораздо шире, чем кажется.
Санитарные рубки: удаление больных и «фаутных» деревьев".
«Это делается для того, чтобы остальные породы, которые более ценные, смогли лучше вырасти» — уточняет эксперт.
Борьба с вредителями. Одна из самых серьёзных угроз сегодня — уссурийский полиграф. Этот жук уничтожает пихту.
«Если не вырубать поражённые насаждения, жук будет распространяться дальше, за сезон даёт несколько поколений», — предупреждает Полынский.
Лесовосстановление: искусственное (посадка), комбинированное и содействие естественному возобновлению.
«Примерно 30−35% площадей мы засаживаем искусственно, остальное — комбинированное или естественное восстановление», — уточняет эксперт.
Биотехнические мероприятия: развешивание скворечников, создание солонцов для лосей. «Чтобы птицы могли заселяться и потреблять жучков-паучков, которые убивают лесные насаждения», — поясняет Полынский.
Почему бесхозный лес — это проблема?
По мнению Полынского, лес, у которого нет хозяина, — это лес, за которым никто не следит.
Даже на свободных участках, которые не сданы в аренду, ответственность за пожарную и санитарную безопасность размыта. А арендатор обязан тушить, чистить, восстанавливать.
Сколько леса у ПЦБК, и что там происходит?
Всего предприятие арендует в Пермском крае 400 тысяч гектаров. Это около 3% всех лесов региона. Ежегодная заготовка составляет около 700 тысяч кубов.
При этом, по словам Полынского, не вся аренда подвергается рубке. Значительные площади остаются нетронутыми и выполняют свои природные функции.
Пока лес в аренде, у него есть хозяин. А значит, есть кому убирать сухостой, тушить пожары, сажать новые деревья и бороться с жуком-полиграфом.