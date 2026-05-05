Более 200 пешеходных переходов оборудовали в Приангарье в 2025 году

На заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения, под председательством первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова, были обсуждены меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В работе комиссии приняли участие специалисты ГИБДД и представители организаций, ответственных за состояние дорог.
Роман Колесов подчеркнул, что безопасность дорожного движения является приоритетом, и президент России Владимир Путин поставил задачу по сокращению числа происшествий. В регионе проводится детальный разбор ДТП, на основе которого разрабатывается план дорожных мероприятий, направленный на уменьшение количества аварий. С 2023 года наблюдается снижение числа случаев гибели людей в ДТП: с 71 до 60 человек.
В Перечень мероприятий по снижению смертности в ДТП входят ремонт и содержание дорог, мостов и путепроводов, установка наружного освещения, устройство тротуаров, развитие и модернизация комплексов автоматической фиксации нарушений. Эти работы выполняются собственниками дорог под контролем Госавтоинспекции и министерства транспорта региона. По итогам 2025 года количество мест концентрации ДТП уменьшилось на 50%, а потенциально аварийно-опасных участков — на 34,7%.
На заседании был представлен проект Перечня мероприятий на 2026 год, включающий модернизацию пешеходных переходов. В этом году восьми муниципальным образованиям Иркутской области будет предоставлена субсидия в размере 44,4 млн рублей для модернизации 20 пешеходных переходов. Работы включат установку освещения, светофоров и устройство тротуаров.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов отметил, что особое внимание уделяется обустройству и освещению пешеходных переходов. В 2025 году на дорогах оборудовано 204 перехода, из них 59 вблизи школ. В этом году работа по модернизации пешеходных переходов будет продолжена.