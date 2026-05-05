Более 200 пешеходных переходов оборудовали в Приангарье в 2025 году

В Перечень мероприятий по снижению смертности в ДТП входят ремонт и содержание дорог, мостов и путепроводов, установка наружного освещения, устройство тротуаров, развитие и модернизация комплексов автоматической фиксации нарушений. Эти работы выполняются собственниками дорог под контролем Госавтоинспекции и министерства транспорта региона. По итогам 2025 года количество мест концентрации ДТП уменьшилось на 50%, а потенциально аварийно-опасных участков — на 34,7%.