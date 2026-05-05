Финансовый квиз от Башни завершает серию событий по финансовой грамотности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ОКЦ «Башня» завершается серия событий по финансовой грамотности. Завершающим мероприятием станет Безбашенный и заряженный на финансы квиз. Он состоится уже завтра, 6 мая.
Умники и умницы сразятся в интеллектуально-развлекательной битве. В квизе примут участие команды из 2−6 человек.
Победители получат призы и главное — признание организаторов и участников квиза.
Напомним, в рамках проекта, направленного на повышение финансовой грамотности, в Башне прошла встреча с экспертами из Финама и Сбербанка, и открытый диалог «Диверсификация и распределение активов» и Инвестиционные и брокерские счета" с Муратом Дюсембаевым.
Также на площадке «Башни» состоялся разговор о фьючерсах, опционах и срочном рынке Московской биржи.
