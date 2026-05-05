Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 5 мая

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 5 мая, вторник. Так, курс доллара и курс евро выросли, а курс российского рубля стал несколько ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 5 мая, Национальным банком были установлены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8315 белорусского рубля, 1 евро — 3,3177 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7694 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 4 мая, курс доллара и курс евро потяжелели в валютной корзине, а курс российского рубля стал легче во вторник, 5 мая. Ощутимее в сторону увеличения после длинных выходных изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0048 белрубля, курс евро вырос на 0,0116 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0043 белрубля.
