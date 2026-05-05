Суд признал банкротом скандально известную управляющую компанию Челябинска

Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 5 октября 2026 года.

Источник: dostup1.ru

Суд признал банкротом скандально известную управляющую компанию Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика Калининского района».

Дело о банкротстве инициировано самой фирмой. По итогам заседания, состоявшегося 4 мая, в отношении ООО «ДЕЗ Калининского района» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве — наблюдение.

Временным управляющим общества утверждена Оксана Амарова, член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”».