Суд признал банкротом скандально известную управляющую компанию Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет про общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика Калининского района».
Дело о банкротстве инициировано самой фирмой. По итогам заседания, состоявшегося 4 мая, в отношении ООО «ДЕЗ Калининского района» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве — наблюдение.
Временным управляющим общества утверждена Оксана Амарова, член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”».