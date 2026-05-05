Определены лидеры среди НПФ федеральных банков

В апреле 2026 года общее количество клиентов фонда по всем продуктам составляет уже 11,5 млн человек. За первый квартал текущего года клиенты внесли на свои счета почти 15 млрд рублей, более 3,8 млрд рублей накоплений ОПС заявили к переводу в ПДС. Количество участников программы в НПФ ВТБ превысило 1,5 млн человек, а общий объем их средств на счетах достиг 151 млрд рублей. Сегодня фонд выплачивает накопительные и негосударственные пенсии более 213 тыс. человек. Объем таких выплат за прошлый год вырос на 47% и составил более 28 млрд рублей без учета выплат правопреемникам и выкупных сумм.