Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили больше тонны рыбы и морепродуктов

Свердловский Россельхознадзор проконтролировал отправку партии рыбы в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 1 по 5 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку нескольких партий рыбной продукции и морепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты. Общий вес груза составил более тонны.

— Из аэропорта Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты вывезено четыре партии готовой рыбной продукции в количестве 760 килограммов, а также две партии рыбы и морепродуктов общим объемом 300 килограммов, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что вся продукция была произведена на территории Свердловской области. Партии отправлялись со всеми необходимыми ветеринарными сопроводительными документами. Сотрудники Россельхознадзора не выявили нарушений в процессе экспорта продукции.

