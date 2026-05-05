Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торги на право КРТ в пермском мкр. Балатово перенесли на осень

Такое решение приняли из-за отсутствия заявок.

Торги на право КРТ в пермском микрорайоне Балатово перенесли на осень из-за отсутствия заявок, сообщает Properm.ru.

Изначально торги планировали провести 28 апреля, но они не состоялись. Теперь проект КРТ доработают. В Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края уточнили, новые сроки ориентировочно назначены на третий квартал 2026 года. Причина — отсутствие заявок на участие.

Всего в Балатово предстоит снести 23 аварийных дома и 45 строений 1950-х годов постройки. Застройщик, который в итоге выиграет конкурс, будет обязан расселить жильцов, снести старое жильё, а также построить объекты социальной и дорожной инфраструктуры.

Напомним, власти Перми изымут семь земельных участков вместе с расположенными на них зданиями в рамках КРТ в микрорайоне Комсомольском. Застройщик обязан расселить старые и аварийные многоквартирные дома, создать помещения для детской школы искусств, передать городу участок под строительство детского сада на 300 мест, а также провести капремонт дорог и инженерных сетей.