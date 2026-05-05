В Ростове-на-Дону прошел форум «Гостеприимство будущего: технологии и люди» с участием представителей бизнеса, различных институтов государственной поддержки, общественности.
В рамках работы форума обсудили перспективы развития индустрии гастрономии и гостеприимства как отраслей, которые развиваются параллельно и дополняют друг друга.
«Общественное питание — динамичная отрасль экономики, поэтому, несмотря на определенные экономические трансформации, влияние технологического прогресса, изменения потребительских предпочтений и глобальных трендов, она продолжает меняться и развиваться, — подчеркнула, открывая мероприятие, директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас. — В Ростовской области более 6,7 тысячи объектов общепита, рассчитанных на более чем 308 тысяч посадочных мест. В отрасли работает более 38 тысяч человек. Согласно последним статистическим данным, оборот общественного питания в январе-феврале 2026 года сложился в объеме 14,9 млрд рублей, что на 0,3% превысило уровень аналогичного периода прошлого года».
Руководитель ведомства напомнила, что в поддержку региональным заведениям общественного питания в Ростовской области действует система сертификации «Сделано на Дону», которая предоставляет ее участникам ряд преференций, в том числе и экономического характера.
Также было отмечено, что индустрия гастрономии отнесена к креативной экономике, ведется реестр субъектов креативных индустрий, в том числе из числа заведений общественного питания. Предприятия, включенные в реестр, также могут рассчитывать на поддержку со стороны государства — в виде сниженных налогов и льготных кредитов.
Участники форума дискутировали по поводу того, что успех заведения общественного питания сегодня зависит не только от кулинарных талантов, но и от глубокого понимания рыночных тенденций, умения управлять финансами, эффективно выстраивать деятельность и, конечно же, выстраивать прочные отношения с клиентами, предлагая им нечто большее, чем просто вкусное блюдо. Речь шла также об изменении ожиданий посетителя от посещения ресторана или кафе: теперь он ждет персонального подхода, цифрового комфорта и впечатлений, которые хочется повторить. Поэтому бизнесу приходится адаптироваться: автоматизировать процессы, подключать умные технологии, сообщает управление информационной политики Правительства Ростовской области.