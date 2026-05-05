В Ростове-на-Дону прошел форум «Гостеприимство будущего: технологии и люди»

Участники форума дискутировали по поводу того, что успех заведения общественного питания сегодня зависит не только от кулинарных талантов, но и от глубокого понимания рыночных тенденций, умения управлять финансами, эффективно выстраивать деятельность и, конечно же, выстраивать прочные отношения с клиентами, предлагая им нечто большее, чем просто вкусное блюдо. Речь шла также об изменении ожиданий посетителя от посещения ресторана или кафе: теперь он ждет персонального подхода, цифрового комфорта и впечатлений, которые хочется повторить. Поэтому бизнесу приходится адаптироваться: автоматизировать процессы, подключать умные технологии, сообщает управление информационной политики Правительства Ростовской области.