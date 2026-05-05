Затопило после ливня: кровлю терминала в аэропорту Алматы будут ремонтировать полгода

Международный аэропорт Алматы извинился перед пассажирами за то, что крыша одного из терминалов недавно протекла. Администрация уже запланировала новый ремонт, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В аэропорту Алматы прошло совещание с министром транспорта

В пресс-службе аэропорта рассказали о совещании с министром транспорта Нурланом Сауранбаевым, которое было проведено в связи с недавним инцидентом, приведшим к протечке кровли и подтоплению части терминала.

Аэропорту были даны следующие поручения:

  • Устранить выявленные нарушения и последствия инцидента.

  • Провести детальный анализ причин произошедшего.

  • Принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.

  • Обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование аэропорта.

По итогам встречи президент аэропорта сообщил, что первой безотлагательной мерой станет полная инспекция соответствующей инфраструктуры авиагавани. В ходе инспекции вся дренажная система — от кровли до самого нижнего подземного уровня — будет тщательно проверена для выявления возможных технических несоответствий.

Кроме того, аэропорт осуществит необходимые инвестиции для увеличения мощности дренажной системы с целью полного исключения риска повторного подтопления в будущем. Запланирована полная реновация кровли терминала, завершение которой предусмотрено в течение шести месяцев.

Международный аэропорт Алматы принёс искренние извинения пассажирам и гостям за доставленные неудобства. Обеспечение безопасности, надёжности инфраструктуры и высокого качества обслуживания остаётся главным приоритетом команды аэропорта.

Напомним, в минувшие выходные в Алматы из-за сильного дождя затопило часть здания аэропорта. Пресс-служба аэропорта подтвердила, что из-за осадков в отдельных зонах терминалов Т1 и Т2 произошла протечка крыши.