Затопило после ливня: кровлю терминала в аэропорту Алматы будут ремонтировать полгода

В аэропорту Алматы прошло совещание с министром транспорта
В пресс-службе аэропорта рассказали о совещании с министром транспорта Нурланом Сауранбаевым, которое было проведено в связи с недавним инцидентом, приведшим к протечке кровли и подтоплению части терминала.
Аэропорту были даны следующие поручения:
Устранить выявленные нарушения и последствия инцидента.
Провести детальный анализ причин произошедшего.
Принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.
Обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование аэропорта.
По итогам встречи президент аэропорта сообщил, что первой безотлагательной мерой станет полная инспекция соответствующей инфраструктуры авиагавани. В ходе инспекции вся дренажная система — от кровли до самого нижнего подземного уровня — будет тщательно проверена для выявления возможных технических несоответствий.
Кроме того, аэропорт осуществит необходимые инвестиции для увеличения мощности дренажной системы с целью полного исключения риска повторного подтопления в будущем. Запланирована полная реновация кровли терминала, завершение которой предусмотрено в течение шести месяцев.
Международный аэропорт Алматы принёс искренние извинения пассажирам и гостям за доставленные неудобства. Обеспечение безопасности, надёжности инфраструктуры и высокого качества обслуживания остаётся главным приоритетом команды аэропорта.
Напомним, в минувшие выходные в Алматы из-за сильного дождя затопило часть здания аэропорта. Пресс-служба аэропорта подтвердила, что из-за осадков в отдельных зонах терминалов Т1 и Т2 произошла протечка крыши.