Екатеринбуржцев призвали запасаться наличкой в преддверии Дня Победы

Жителям Екатеринбурга рекомендуется запастись наличными деньгами в связи с возможным ограничением в работе интернета в преддверии празднования Дня Победы.

Источник: ЕАН

Соответствующее уведомление уже получили клиенты «Сбербанка» в уральской столице.

«С 5 по 9 мая могут наблюдаться ограничения в работе интернета и получении СМС», — говорится в сообщении, которое получил читатель ЕАН. Для обеспечения работы мобильного приложения банка рекомендуется подключиться к сети Wi-Fi.

ЕАН писал, что мобильный интернет в Екатеринбурге на 9 Мая будет работать с ограничениями в целях безопасности. В прошлом году во время парада Победы и шествия «Бессмертного полка» работа мобильного интернета тоже была ограничена.