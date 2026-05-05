Екатеринбуржцев призвали запасаться наличкой в преддверии Дня Победы

Соответствующее уведомление уже получили клиенты «Сбербанка» в уральской столице.
«С 5 по 9 мая могут наблюдаться ограничения в работе интернета и получении СМС», — говорится в сообщении, которое получил читатель ЕАН. Для обеспечения работы мобильного приложения банка рекомендуется подключиться к сети Wi-Fi.
ЕАН писал, что мобильный интернет в Екатеринбурге на 9 Мая будет работать с ограничениями в целях безопасности. В прошлом году во время парада Победы и шествия «Бессмертного полка» работа мобильного интернета тоже была ограничена.