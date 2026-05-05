Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько угля понадобится Казахстану для отопительного сезона в 2026 году

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на заседании правительства сообщил о запасах угля для прохождения отопительного сезона, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, в прошедший отопительный период было заготовлено 8,15 млн тонн угля, или 109,8% от плана периода.

«На топливных складах энергоисточников в прошедший осенне-зимний период удалось накопить до 5,6 млн тонн угля и 152 тыс. тонн мазута. Благодаря слаженной работе с уполномоченными государственными органами, АО “НК “КТЖ” и угледобывающих предприятий на всех энергоисточниках запас топлива соответствовал нормативу”, — заверил Есимханов.

Он также озвучил план по запасам угля и на этот год.

«План заготовки угля для коммунально-бытового сектора, социальных объектов и населения определен на уровне 7,46 млн тонн угля, в том числе 1,6 млн тонн для коммунально-бытового сектора, оставшиеся 5,8 млн тонн — для населения», — добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что уголь будет постепенно дорожать в Казахстане.