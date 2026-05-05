Сколько угля понадобится Казахстану для отопительного сезона в 2026 году

По его словам, в прошедший отопительный период было заготовлено 8,15 млн тонн угля, или 109,8% от плана периода.
«На топливных складах энергоисточников в прошедший осенне-зимний период удалось накопить до 5,6 млн тонн угля и 152 тыс. тонн мазута. Благодаря слаженной работе с уполномоченными государственными органами, АО “НК “КТЖ” и угледобывающих предприятий на всех энергоисточниках запас топлива соответствовал нормативу”, — заверил Есимханов.
Он также озвучил план по запасам угля и на этот год.
«План заготовки угля для коммунально-бытового сектора, социальных объектов и населения определен на уровне 7,46 млн тонн угля, в том числе 1,6 млн тонн для коммунально-бытового сектора, оставшиеся 5,8 млн тонн — для населения», — добавил вице-министр.
