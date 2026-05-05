12 гектаров побережья Балхаша ушли в частные руки, но землю удалось вернуть государству

Землю у Балхаша вернули государству после выявленных нарушений. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления Министерства сельского хозяйства (МСХ).

Источник: Zakon.kz

Как оказалось, Департамент по управлению земельными ресурсами области Жетысу провел внеплановую проверку в отношении акимата Сарканского района.

Тогда и было установлено, что в водоохранной зоне вблизи озера Балхаш 24 земельных участка общей площадью 12 гектаров были предоставлены для коммерческого использования с нарушением требований земельного законодательства.

«По итогам выявленных нарушений департамент обратился в Сарканский районный суд с иском о признании недействительными постановлений акимата, а также договоров купли-продажи по указанным участкам», — сказано в публикации ведомства.

В результате суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В результате земельные участки общей площадью 12 гектаров, расположенные на побережье озера Балхаш, возвращены в государственную собственность.