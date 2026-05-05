Названы самые слабые валюты мира — есть ли там тенге

Кто оказался в числе самых слабых
Согласно рейтингу Bloomberg «Worst Spot Returns», наибольшее снижение показали валюты развивающихся стран. В лидерах падения — индонезийская рупия (-2,06%), ганский седи (-1,88%), турецкая лира (-1,61%), шри-ланкийская рупия (-1,29%) и филиппинское песо (-1,20%).
Также в списке — танзанийский шиллинг (-1,10%), конголезский франк (-0,91%), кина Папуа — Новой Гвинеи (-0,86%), перуанский соль (-0,86%), аргентинское песо (-0,66%), украинская гривна (-0,37%), монгольский тугрик (-0,30%) и леоне Сьерра-Леоне (-0,28%).
Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в зоне наибольшего давления оказались валюты стран, зависимых от внешнего капитала и чувствительных к оттоку ликвидности. Дополнительным фактором стали высокие цены на энергоносители и сокращение инвестиций со стороны Ближнего Востока.
Кто растет сильнее всех
На противоположной стороне — валюты стран, выигрывающих от текущей сырьевой конъюнктуры. В апрельском рейтинге «Best Spot Returns» лидером стал российский рубль (+8,38%).
Следом идут парагвайский гуарани (+8,00%), венгерский форинт (+6,98%), израильский шекель (+6,66%), норвежская крона (+4,69%), бразильский реал (+4,54%), австралийский доллар (+4,36%) и чилийское песо (+3,02%).
В этой же группе находится и казахстанский тенге, который укрепился на 2,88%. Это ставит его в один ряд с валютами стран, ориентированных на экспорт сырья и агропродукции.
Логика здесь прямая: при росте цен на сырье увеличивается валютная выручка экспортеров, что поддерживает национальные валюты.
Тенге за полгода обогнал всех
Если смотреть не только на апрель, но и на более длинный период, динамика выглядит еще более показательной. По данным платформы Koyfin, за последние 6 месяцев тенге укрепился к доллару на 14,97%.
Для сравнения:
российский рубль: +4,13%
китайский юань: +3,68%
норвежская крона: +2,71%
евро: −0,93%
британский фунт: −1,38%
японская иена: −5,19%
Разрыв между тенге и остальными валютами превышает 10 процентных пунктов.
Самый заметный рост тенге начался после 28 февраля на фоне военных действий в Иране.
Ранее мы рассказали, что аналитики крупнейших банков мира, в частности JPMorgan и Deutsche Bank, советуют покупать товарные валюты. В сегменте развитых стран стратеги отдают предпочтение норвежской кроне, австралийскому доллару, казахстанскому тенге, бразильскому реалу и нигерийской найре. Эксперты указывают, что эти валюты стали весьма привлекательными, так как доходы от продажи энергоносителей укрепляют экономики этих стран.