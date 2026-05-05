Названы самые слабые валюты мира — есть ли там тенге

По итогам апреля 2026 года на мировом валютном рынке сформировалась четкая группа аутсайдеров — валют, которые заметно потеряли позиции к доллару. Кто оказался в числе антилидеров и почему — разбирался Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Кто оказался в числе самых слабых

Согласно рейтингу Bloomberg «Worst Spot Returns», наибольшее снижение показали валюты развивающихся стран. В лидерах падения — индонезийская рупия (-2,06%), ганский седи (-1,88%), турецкая лира (-1,61%), шри-ланкийская рупия (-1,29%) и филиппинское песо (-1,20%).

Также в списке — танзанийский шиллинг (-1,10%), конголезский франк (-0,91%), кина Папуа — Новой Гвинеи (-0,86%), перуанский соль (-0,86%), аргентинское песо (-0,66%), украинская гривна (-0,37%), монгольский тугрик (-0,30%) и леоне Сьерра-Леоне (-0,28%).

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в зоне наибольшего давления оказались валюты стран, зависимых от внешнего капитала и чувствительных к оттоку ликвидности. Дополнительным фактором стали высокие цены на энергоносители и сокращение инвестиций со стороны Ближнего Востока.

***

Кто растет сильнее всех

На противоположной стороне — валюты стран, выигрывающих от текущей сырьевой конъюнктуры. В апрельском рейтинге «Best Spot Returns» лидером стал российский рубль (+8,38%).

Следом идут парагвайский гуарани (+8,00%), венгерский форинт (+6,98%), израильский шекель (+6,66%), норвежская крона (+4,69%), бразильский реал (+4,54%), австралийский доллар (+4,36%) и чилийское песо (+3,02%).

В этой же группе находится и казахстанский тенге, который укрепился на 2,88%. Это ставит его в один ряд с валютами стран, ориентированных на экспорт сырья и агропродукции.

Логика здесь прямая: при росте цен на сырье увеличивается валютная выручка экспортеров, что поддерживает национальные валюты.

***

Тенге за полгода обогнал всех

Если смотреть не только на апрель, но и на более длинный период, динамика выглядит еще более показательной. По данным платформы Koyfin, за последние 6 месяцев тенге укрепился к доллару на 14,97%.

Для сравнения:

  • российский рубль: +4,13%

  • китайский юань: +3,68%

  • норвежская крона: +2,71%

  • евро: −0,93%

  • британский фунт: −1,38%

  • японская иена: −5,19%

Разрыв между тенге и остальными валютами превышает 10 процентных пунктов.

Самый заметный рост тенге начался после 28 февраля на фоне военных действий в Иране.

Ранее мы рассказали, что аналитики крупнейших банков мира, в частности JPMorgan и Deutsche Bank, советуют покупать товарные валюты. В сегменте развитых стран стратеги отдают предпочтение норвежской кроне, австралийскому доллару, казахстанскому тенге, бразильскому реалу и нигерийской найре. Эксперты указывают, что эти валюты стали весьма привлекательными, так как доходы от продажи энергоносителей укрепляют экономики этих стран.