Вакансий в Омске стало большие: какие профессии нужны?

В регионе растет количество вакансий.

Источник: SuperOmsk.ru

Кадровый центр Омской области сообщил во вторник, 5 мая 2026 года, что на 783 выросло количество работодателей, обратившихся к ним в 2026 году.

"По итогам первого квартала 2026 года служба занятости региона приняла заявления от 17,5 тыс. предприятий и организаций. В конце 2025 года таких компаний было около 16,7 тыс.

Одновременно выросло и количество вакансий. В первом квартале было заявлено 18,2 тыс. предложений о работе — это на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня Кадровый центр Омской области сотрудничает более чем с 9,6 тыс. нанимателей", — рассказали представители Кадрового центра.

Отмечается, что больше всего в кадрах нуждаются сферы образования, здравоохранения, ОПК и торговли. При этом работодатели ищут как специалистов с высокой квалификацией: учителей, врачей, инженеров, экономистов, так и представителей рабочих профессий: водителей, продавцов, подсобных рабочих.

Ранее «СуперОмск» сообщал, что средняя зарплата в Омской области обвалилась на 25% в 2026 году. По данным статистиков, средняя зарплата в регионе больше не приближена к ста тысячам рублей, как это было в декабре.