Более 37 млрд тенге задолжали энергопроизводящие организации в Казахстане

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на заседании правительства рассказал о долге энергопроизводящих организаций за топливо, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он назвал это важным и проблемным вопросом.

«Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО “QazaqGaz Aimaq” составляет 37,7 млрд тенге», — сказал Есимханов.

Вице-министр также сообщил, что максимум электрической генерации был достигнут в декабре 2025 года и составил 17 273 МВт, что больше на 7% уровня прошлого периода.

А количество случаев несоблюдения температурного графика тепловых сетей сокращено в три раза.

Ранее Есимханов назвал объемы угля, которые понадобятся Казахстану для прохождения нового отопительного сезона.