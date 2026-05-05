Сопровождение 3 тыс. инвестпроектов: Генпрокуратура укрепляет партнерство с международным бизнесом

Состоялась торжественная церемония заключения меморандума о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ).

Источник: Zakon.kz

Документ скрепили подписями генеральный прокурор Берик Асылов и председатель правления АКСИИ Ерлан Досымбеков.

В мероприятии приняли участие руководство Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, АО «НК “KAZAKH INVEST”», а также члены правления и исполнительного комитета АКСИИ.

В своем выступлении Берик Асылов подчеркнул, что привлечение инвестиций является вопросом национальной важности, а органы прокуратуры на основе принципа «Закон и порядок» обеспечивают переход от реагирования на нарушения к системной профилактике проблем бизнеса.

За три года количество зарегистрированных уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось в четыре раза, или на 71,5%. В текущем году по сравнению с I кварталом 2025 года в три раза (с 16 до 50) выросло число административных производств за воспрепятствование бизнесу (ст. 173 КоАП).

Развитие механизмов защиты прав бизнеса рассматривается в неразрывной связи с цифровизацией и внедрением технологий искусственного интеллекта, что соответствует стратегическому курсу, заданному президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

В настоящее время органы прокуратуры сопровождают порядка 3 тысяч инвестпроектов на сумму 100 трлн тенге. Благодаря принятым мерам уже запущено более 250 проектов, что позволило создать 30 тысяч рабочих мест.

«Подписание меморандума выводит наше сотрудничество с международным бизнес-сообществом на качественно новый уровень. Будет обеспечен постоянный канал прямой связи между прокуратурой и Ассоциацией, что позволит оперативно устранять административные барьеры», — отметил генеральный прокурор.

Председатель правления АКСИИ Ерлан Досымбеков выразил благодарность за готовность к открытому диалогу и отметил значимость новых институциональных механизмов защиты.

«Мы высоко оцениваем наделение генерального прокурора функциями инвестиционного омбудсмена и создание профильного комитета. Это своевременный и системный шаг, направленный на укрепление гарантий защиты прав и повышение доверия международного бизнеса», — подчеркнул Ерлан Досымбеков.

Стороны выразили уверенность — меморандум станет для мирового сообщества четким сигналом о том, что Казахстан гарантирует надежную юрисдикцию, внедряет лучшие мировые практики и обеспечивает стабильность для инвесторов.

Церемония завершилась презентациями деятельности Комитета по защите прав инвесторов ГП РК, Комитета по инвестициям МИД РК и «KAZAKH INVEST», а также обменом мнениями между участниками встречи.