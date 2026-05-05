Красноярцам вернут более 720 тысяч рублей за несостоявшийся прошлым летом фестиваль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суд обязал организатора вернуть деньги потребителям за несостоявшийся фестиваль Summer Global Festival, который должен был пройти 30 августа 2025 года.

Изначально мероприятие было анонсировано в краевом центре, однако накануне организаторы сообщили о переносе фестиваля на лето 2026 года с изменением даты и площадки. После этого часть зрителей потребовала вернуть средства за билеты, но их обращения были проигнорированы.

Тогда красноярцы начали жаловаться в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подготовили групповой иск в защиту 33 потребителей, позже к делу присоединился еще один заявитель.

Суд удовлетворил требования и постановил взыскать с ИП Нефедьевой Д. А. более 720 тысяч рублей в пользу пострадавших. В эту сумму вошли 220 695 рублей — стоимость оплаченных билетов, 220 695 рублей — неустойка за нарушение сроков возврата, 248 249 рублей — штраф за отказ добровольно удовлетворить требования, 34 000 рублей — компенсация морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу, уточнили в Роспотребнадзоре.