Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси

По его информации, перед строительством этого пункта проводится оценка воздействия на окружающую среду.
«Это наше международное обязательство — выполнить такую работу, ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в наших соседних государствах, кто заинтересуется данным вопросом», — сказал Дедуль, его слова приводит БелТА.
Первый замначальника Госатомнадзора сообщил, что после того, как будет принято решение о площадке, начнется проектирование самого объекта. Также будут определены конкретные технологии, рассматривается контроль влияния этого объекта на окружающую среду.
В том числе оценивается то, что может повлиять на этот объект.
«Допустим, если разместить его рядом с атомной станцией, то в случае какого-то гипотетического события на станции оно может повлиять на безопасность работы пункта захоронения, где мы планируем в том числе размещать и так называемые аварийные радиоактивные отходы», — пояснил Дедуль.
Выбор площадки
Ранее директор РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Дмитрий Логвин сообщил, что открытое обсуждение выбора площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов пройдет с августа по сентябрь.
Предприятие рассматривает три направления для размещения пункта: рядом с Островцом, в зоне Полесского радиационно-экологического заповедника и в Могилевской области.
Руководитель предприятия уточнил, что выбор площадки предположительно будет определен к концу 2026−2027 годов. После этого начнется разработка архитектурного проекта и строительство, запланированное на 2028 год.