Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве раскрыли лидеров по объемам импорта в Африке

По итогам 2025 года московский экспорт в Африку превысил 2,2 млрд руб., лидирующими направлениями стали Судан, Мали и Конго. Большая часть экспорта пришлась на электронику, электротехнику и медицинские товары.

Источник: РБК

В 2025 году объем поставок готовой продукции из Москвы в страны Африки при содействии Московского экспортного центра (МЭЦ) вырос более чем на 37% и превысил 2,2 млрд руб., сообщили РБК в центре. Для сравнения, по итогам 2024 года показатель составил 1,6 млрд руб., по итогам 2023-го — 82,1 млн.

Лидирующим направлением в прошлом году стал Судан, на который пришлось 35% объема поставок (более 783 млн руб.). В структуре экспорта в эту страну преобладали медицинская и фармацевтическая продукция. На втором месте оказалась Мали (более 450 млн руб.), на третьем — Конго и Уганда (по 425,9 млн руб.). В эти государства поставлялись электроника и электротехника.

Почти 60% экспорта от общего объема пришлось на электронику и электротехнику, что принесло московским предпринимателям 1,3 млрд руб. дополнительной выручки. В топ-5 экспортных товаров также оказались:

медицина и фармацевтика — 786,3 млн руб.,

товары широкого потребления — 98,2 млн руб.,

машины и оборудование — 14,9 млн руб.,

пищевая промышленность — 14,8 млн руб.

В числе значимых контрактов в центре назвали поставки функциональных протезов конечностей в Судан, экспорт в ЮАР интеллектуальных датчиков для экспресс-диагностики заболеваний крупного рогатого скота, а также соглашение о поставках БАД в Египет.

По итогам первого квартала 2026 года, рассказали в МЭЦ, объем поддержанного центром экспорта в Африку вырос в 52 раза по сравнению с тем же периодом 2025-го и достиг почти 586 млн руб. (в первом квартале 2025 года показатель составил 11,2 млн руб., 2024-го — 121,4 млн, 2023-го — почти 6 млн руб.).

Лидером стал Алжир, на который пришлось 89% всего объема (521,5 млн руб.), в поставках преобладала продукция пищевой промышленности. В Нигерию (64,2 млн руб.) в основном отправляли IТ- и телекоммуникационные товары и услуги.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, в 2025 году общий товарооборот России со странами Африки превысил $27 млрд «и, конечно, это не предел». Министр отметил, что «есть значительные резервы в том, что касается расширения торговли с государствами Африки к югу от Сахары, содействия выходу африканских экономических операторов на российский рынок». Минэкономразвития сообщало о планах нарастить взаимную торговлю с Африкой в 1,5−2 раза к 2030 году.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше