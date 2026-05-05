В Москве раскрыли лидеров по объемам импорта в Африке

В 2025 году объем поставок готовой продукции из Москвы в страны Африки при содействии Московского экспортного центра (МЭЦ) вырос более чем на 37% и превысил 2,2 млрд руб., сообщили РБК в центре. Для сравнения, по итогам 2024 года показатель составил 1,6 млрд руб., по итогам 2023-го — 82,1 млн.
Лидирующим направлением в прошлом году стал Судан, на который пришлось 35% объема поставок (более 783 млн руб.). В структуре экспорта в эту страну преобладали медицинская и фармацевтическая продукция. На втором месте оказалась Мали (более 450 млн руб.), на третьем — Конго и Уганда (по 425,9 млн руб.). В эти государства поставлялись электроника и электротехника.
Почти 60% экспорта от общего объема пришлось на электронику и электротехнику, что принесло московским предпринимателям 1,3 млрд руб. дополнительной выручки. В топ-5 экспортных товаров также оказались:
медицина и фармацевтика — 786,3 млн руб.,
товары широкого потребления — 98,2 млн руб.,
машины и оборудование — 14,9 млн руб.,
пищевая промышленность — 14,8 млн руб.
В числе значимых контрактов в центре назвали поставки функциональных протезов конечностей в Судан, экспорт в ЮАР интеллектуальных датчиков для экспресс-диагностики заболеваний крупного рогатого скота, а также соглашение о поставках БАД в Египет.
По итогам первого квартала 2026 года, рассказали в МЭЦ, объем поддержанного центром экспорта в Африку вырос в 52 раза по сравнению с тем же периодом 2025-го и достиг почти 586 млн руб. (в первом квартале 2025 года показатель составил 11,2 млн руб., 2024-го — 121,4 млн, 2023-го — почти 6 млн руб.).
Лидером стал Алжир, на который пришлось 89% всего объема (521,5 млн руб.), в поставках преобладала продукция пищевой промышленности. В Нигерию (64,2 млн руб.) в основном отправляли IТ- и телекоммуникационные товары и услуги.
По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, в 2025 году общий товарооборот России со странами Африки превысил $27 млрд «и, конечно, это не предел». Министр отметил, что «есть значительные резервы в том, что касается расширения торговли с государствами Африки к югу от Сахары, содействия выходу африканских экономических операторов на российский рынок». Минэкономразвития сообщало о планах нарастить взаимную торговлю с Африкой в 1,5−2 раза к 2030 году.