В Москве раскрыли лидеров по объемам импорта в Африке

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, в 2025 году общий товарооборот России со странами Африки превысил $27 млрд «и, конечно, это не предел». Министр отметил, что «есть значительные резервы в том, что касается расширения торговли с государствами Африки к югу от Сахары, содействия выходу африканских экономических операторов на российский рынок». Минэкономразвития сообщало о планах нарастить взаимную торговлю с Африкой в 1,5−2 раза к 2030 году.