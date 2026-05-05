Единый префрежим в ДФО и АЗРФ заработает с 1 января 2027 года

Здесь есть важное, как мне видится, концептуальное противоречие. С одной стороны, мы декларируем унификацию условий, с другой — признаём существенную неоднородность арктических территорий. При этом механизм адаптации режима под эти различия отсутствует. Посудите сами: один и тот же инвестиционный проект в Мурманске и, например, в посёлке Депутатский в Якутии будет иметь неравные стартовые условия (логистика, плотность населения, отраслевая структура и прочее), при этом набор льгот для инвестора в Мурманске и Депутатском одинаковый.