КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Совете Федерации обсудили вопросы поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.
В ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики первый зампредседателя СФ Владимир Якушев отметил, что в российской Арктике формируется 7% ВВП страны и около 11% экспорта. Основными инструментами стимулирования предпринимательства в Арктике он назвал преференциальные режимы.
В свою очередь, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Олег Чекунков сообщил, что единый префрежим в ДФО и АЗРФ заработает с 1 января 2027 года, и поделился видением со стороны министерства параметров данного режима поддержки.
Комментарии генерального директора Экспертного центра ПОРА Максима Данькина:
Парадоксально, но на сегодня концепция Единого преференциального режима не отвечает на главный вопрос: что такое «единый преференциальный режим». По факту инициатива предлагает фиксированный набор льгот, от части которых резидент вправе отказаться, что не формирует целостной модели.
Здесь есть важное, как мне видится, концептуальное противоречие. С одной стороны, мы декларируем унификацию условий, с другой — признаём существенную неоднородность арктических территорий. При этом механизм адаптации режима под эти различия отсутствует. Посудите сами: один и тот же инвестиционный проект в Мурманске и, например, в посёлке Депутатский в Якутии будет иметь неравные стартовые условия (логистика, плотность населения, отраслевая структура и прочее), при этом набор льгот для инвестора в Мурманске и Депутатском одинаковый.
Мы получаем искажение инвестиционной конкуренции, концентрацию инвестиций в «удобных» точках (а не пространственное развитие) и, как итог, снижение эффективности бюджетных расходов.
Критерий рентабельности. Кто о нём только не сказал?! Предлагается механизм сравнения рентабельности проекта с целевой. Знаете, как это называется? Наказание инвестора за эффективность! Где будет инвестиционная мотивация? Видится, что если мы и предоставляем льготы, то их задача — наращивать рентабельность арктических бизнесов, а не ограничивать.
Считаю, что инициатива требует дополнительной проработки, а именно.
Во-первых, «единый режим» должен сформировать гибкую архитектуру стимулов — не только льготы, но и комплекс инструментов, адаптируемых под конкретные условия проекта и территории. Речь идёт о сочетании налоговых и неналоговых мер: инфраструктурной поддержки, субсидирования логистики, механизмов софинансирования капитальных затрат, специальных условий подключения к сетям, гибких регуляторных режимов и так далее. При этом, если мы говорим о льготах, необходимо учитывать специфику отраслей, вводить территориальные коэффициенты. «Единость» должна обеспечиваться на уровне правовой рамки и принципов, а не через жёстко унифицированный набор мер.
Во-вторых, в условиях текущих бюджетных ограничений важно при реализации преференций закрепить и институционализировать принцип «результат — затем льгота». Например, базовые льготы на входе для снижения барьеров, расширенные и продлённые льготы — только по достижении показателей результата (рабочие места, производительность, технологические цепочки, локализация).
В-третьих, фискальные результаты «единого префрежима» должны быть направлены на развитие макрорегионов. Необходимо обеспечить целевое направление если не всех, то части доходов от реализуемых проектов на развитие инфраструктуры территорий, в том числе через специализированные фонды развития. Механизмы такие в нормативно-правовом контуре предусмотрены.
Ну и последнее: не нужно рассматривать инициативу как панацею — это инструмент, который сможет быть драйвером в комбинации с благоприятной макроэкономической средой и сопутствующими мерами. Такими как приемлемый уровень ключевой ставки, доступ к долгосрочному и недорогому финансированию, стабильность регуляторной среды, предсказуемая налоговой политика.
Как сказал на заседании представитель одного реального бизнеса: «Единый префрежим — интересное, но недостаточное решение. Он заработает только в связке с доступным финансированием. “Ключ” [ключевая ставка ЦБ — прим. ред.] — 14,5%, IRR [Internal Rate of Return, или внутренняя норма доходности, то есть такая процентная ставка по заёмному капиталу, при которой инвестор выйдет в ноль — прим. ред.] бизнеса в Арктике — в районе 5−7%. Поэтому извините, но сейчас это красивая конструкция без фундамента».